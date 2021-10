Plus gros partys des Fêtes: François Legault ne ferme pas la porte

François Legault ne ferme pas la porte à des assouplissements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 pour de plus grands partys du temps des Fêtes.

Pour l’instant, les rassemblements intérieurs sont limités à 10 personnes ou un maximum de trois bulles.

Le premier ministre a affirmé :

« Nous attendrons les recommandations de la Santé publique et du Dr Arruda. La situation sanitaire au Québec se porte mieux et avec la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui pourrait débuter d’ici Noël, nous sommes confiants pour le moment que des assouplissements seront possibles. » - Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre, François Legault

D’ici là, les bars et les restaurants pourront peut-être permettre à nouveau la danse et le karaoké.

« Pour le moment, le passeport vaccinal est efficace et nous permet de retrouver une vie sociale presque normale. Aussi, je vous rappelle que dès le 1er novembre, il n’y aura plus de restriction quant à la capacité dans les bars et les restaurants et ils pourront à nouveau fermer à 3 h du matin. Pour les pistes de danse et d’autres assouplissements, on continue nos discussions avec la santé publique. »

- Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre, François Legault