Plusieurs accidents sur les routes du Québec ce weekend

Bilan peur reluisant sur les routes du Québec hier alors que trois accidents sont survenus sur le territoire.

À Montréal

Mentionnons d'abord cet accident qui s'est déroulé sur l'autoroute 15 dans le secteur de Montréal vers 18 h 15, hier.

Un homme d'une cinquantaine d'années est entré en collision avec un véhicule dans la voie de droite, qui a fait plusieurs tonneaux.

Il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool causant des lésions.

Le conducteur heurté par le chauffard a été transporté à l'hôpital pour des blessures graves, mais sa vie ne serait pas en danger.

Deux agents du Service de police de la Ville de Montréal ont aussi été impliqués dans un accident vers 22 h 45 dans l'arrondissement Ville-Marie dans la métropole. Une collision a eu lieu entre leur voiture et une automobiliste.

L'accident a eu lieu à l'intersection des rues Saint-Antoine et Saint-André. La voiture de police a heurté celle d'une jeune femme de 23 ans et a terminé sa course contre un muret. La femme de 23 ans a subi des blessures mineures, tout comme les agents.

Dans Lanaudière

Puis, une septuagénaire est dans un état critique après qu'elle ait perdu le contrôle de sa voiture à Sainte-Marcelline-de-Kildare dans Lanaudière, vers 21 h 15 hier.

La dame qui se déplaçait seule sur la route 343 a embouti un poteau électrique et s'est retrouvée dans le fossé, se blessant grièvement. La porte-parole de la Sûreté du Québec Beatrice Dorsainville confirmait dimanche matin qu'on craignait toujours pour sa vie.

En Chadière-Appalaches

Finalement, un accident a eu lieu dans un circuit fermé de Montmagny dans la région de Chaudière-Appalaches hier.

Un homme qui se tenait à proximité de la piste a été happé par un véhicule.

La victime de l'accident est âgée d'une cinquantaine d'années et a été transportée à l'hôpital. Malgré des blessures sérieuses qui faisaient craindre pour sa vie hier soir, il se trouve maintenant dans un état plus stable a confirmé Beatrice Dorsainville.