Plusieurs automobilistes arrêtés… pour bonne conduite à Drummondville

Vous avez peut-être été intercepté par la police mardi matin à Drummondville, mais pour un bon comportement.

Il s’agissait de « l’Opération Bonne conduite » orchestrée par des étudiants en Techniques policières du Collège Ellis, en collaboration avec la Sûreté du Québec.

Collège Ellis

200 interceptions ont été effectuées près de l’école Bruyère dans le secteur Saint-Charles.

Chaque conducteur recevait un cadeau pour avoir adopté un comportement sécuritaire sur la route.

« Habituellement, quand les citoyens voient la police, ils se doutent un peu pourquoi et n’ont pas tout le temps un sourire au visage ! Par contre, aujourd’hui quand on leur expliquait la raison de l’interception, ils sont vraiment contents, on a droit à de beaux sourires et des personnes très émues. C’est très positif comme contact avec les citoyens. » - Tiffany Lafrenière, coorganisatrice de l’opération