Pont de l'Île-aux-Tourtes: des écoles fermées mardi

La fermeture d'urgence du pont de l'Île-aux-Tourtes affecte les automobilistes, mais aussi des milliers d'étudiants. La trentaine d'écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires des Trois-Lacs n'ouvriront pas leurs portes mardi.

Les parents ont été avertis de la situation dans une lettre envoyée dimanche. Le centre de service se dit conscient des inconvénients que cela peut occasionner pour les familles, mais explique que «la configuration géographique de notre territoire fait en sorte que le transport du domicile des employés et des élèves vers les écoles est directement affecté».

Aucun cours à distance ne sera offert mardi et les services de garde seront fermés. Les élèves inscrits aux services éducatifs à distance pour l'année complète pourront toutefois suivre leur cours comme prévu.

Les centres de formation professionnelle et de formation générale aux adultes seront ouverts, tout comme le centre administratif.

Si la situation force la fermeture prolongée de certaines écoles, les élèves devront se résigner à suivre leurs cours à distance.

«Nous évaluerons la situation et nous apporterons les ajustements nécessaires dans chacun des secteurs, afin d’offrir aux élèves les conditions d’enseignement les plus appropriées dans les circonstances. (...) Le Centre de services scolaire vous informera des modalités sélectionnées, le mardi 25 mai, et ce, pour chacun de ses établissements»