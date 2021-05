PONT DE L'ILES-AUX-TOURTES: Un bouchon de 2h ce matin!

UN LIEN CRUCIAL VERS TORONTO

En plus des 87 000 automobilistes par jour, entre 7 000 et 8 000 camions traversent le pont de l'Île-aux-Tourtes quotidiennement. La fermeture du lien est cruciale pour effectuer le trajet entre Montréal et Toronto.

Le détour par le pont Mercier via l'autoroute 30 représente facilement une perte de 60 à 90 minutes pour le transport routier. Le président de l'Association du camionnage du Québec anticipe déjà des impacts à venir pour les consommateurs avec la hausse des frais d'exploitation.

« L'item que vous achetez à la caisse, il y a dans le prix de vente un segment qui appartient au transport. Si ce coût-là augmente, il y a des chances que le prix de certaines marchandises augmente. »

L'Association du camionnage salue la décision rapide de lever le péage sur l'A30 en attendant la levée de l'entrave. De nombreux transporteurs devront adapter leur horaire de travail pour pallier au retard jusqu'à la réouverture du pont.

L'Association du camionnage du Québec représente environ 20 000 camionneurs dans plus de 500 compagnies.