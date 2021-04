Port du masque durant les activités extérieures: Québec assouplit les règles

Cette décision ravit l'industrie québécoise du golf qui avait qualifié l'imposition du masque de «douche froide» qui portait un préjudice extrême.

Dans une lettre ouverte publiée plus tôt aujourd'hui, Golf Québec mettait de l'avant la facilité de maintenir une distanciation physique entre les golfeurs. À l'inverse, il aurait été difficile de faire respecter le port du masque en tout temps sur les terrains.

« On ne se le cachera pas, il y avait beaucoup de mécontentement de la part des golfeurs. Des gens ont demandé d'être désabonnés, donc ça créait l'effet inverse que le gouvernement veut, soit d'amener les gens à jouer à l'extérieur, de s'aérer l'esprit et faire de l'exercice. (...) On est bien content que le gouvernement ait revu sa position. »

- François Roy, directeur général adjoint Golf Québec