Premier cas du nouveau variant Omicron détecté au Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé en début d'après-midi ce que tout le monde redoutait: un premier cas du nouveau variant Omicron a été détecté au Québec. Il s'agit d'une personne qui a voyagé dans l'un des pays du sud de l'Afrique visés par les nouvelles restrictions fédérales.

115 voyageurs de retour de ces pays ont aussi été rappelés par la Santé publique pour faire un nouveau test de dépistage. De plus, ces personnes doivent immédiatement s'isoler.

Le variant Omicron a été détecté pour la première fois au Canada dimanche, en Ontario. Les autorités ont confirmé plus tôt aujourd'hui que les deux Ontariens qui ont contracté le variant ont d'abord transité par Montréal, en revenant d’un séjour au Nigeria. La personne infectée au Québec arrivait de ce même pays.

Le gouvernement a donc ajusté ses tests de criblage pour détecter les nouveaux variants. Les cas seront par la suite étudiés par séquençage.

Les experts se donnent deux semaines pour évaluer la résistance au vaccin et la virulence de ce variant. Pour l'instant, aucun décès n'a été rapporté à travers le monde.

«Il peut se transmettre plus, mais pas nécessairement avoir des impacts importants sur la maladie, pas être plus virulent, il pourrait l'être plus et pourrait l'être moins parce que souvent quand les virus mutent, c'est pour survivre et donc souvent ils deviennent un peu moins virulents.» -Dr Horacio Arruda, directeur national de Santé publique du Québec