Première de l'émission d'actualité Le Fil sur Noovo

Les Québécois disposent maintenant d'une troisième source crédible d'information francophone à la télé avec le lancement de l'émission d'actualité Le Fil sur Noovo dès 17h, ce soir. C'est la première fois en 35 ans qu'une salle de nouvelles télévisées majeure voit le jour depuis la création de TQS en 1986.

Noémi Mercier ouvrira le bal avec un premier résumé de l'actualité de 60 minutes pour le Grand Montréal à 17h. Lisa-Marie Blais prendra le relais à 17h30 pour l'édition de Québec, de la Mauricie, de l'Estrie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'animatrice était aux premières loges pour la dissolution de la salle de nouvelles de TQS en 2008.

« On avait décidé de faire ça à l'extérieur pour permettre aux gens de vivre ce moment-là avec nous par ce que c'était très émotif. Ça n'avait pas été facile de se rendre au bout de ce bulletin là. » - extrait Noovo | Le défi de l'info

Dès ce soir, une équipe de 90 journalistes télé, radio et web uniront leurs forces pour informer les Québécois qui n'avaient que deux alternatives à la télévision francophone depuis près de 13 ans. Le nouveau format en information s'adressera à un public plus jeune, avec des reportages plus étoffés sur des enjeux parfois délaissés par la télé traditionnelle.

C'est le journaliste Michel Bherer qui pilotera l'édition nationale de fin de soirée Noovo Le Fil, à 22h, dès ce soir.