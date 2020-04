Prendre une marche en temps de pandémie, pas toujours simple !

Prendre une marche, c'est bon pour la santé. Le PM François Legault et le Dr Horacio Arruda l'ont répété à maintes reprises durant leur point de presse quotidien.

Leur appel a été entendu, car les marcheurs sont de plus en plus nombreux, au point où les villes sont obligées de mettre de mesures en place pour rencontrer les critères de distanciation sociale recommandés par les experts de la Santé publique.

À Montréal, le Plateau-Mont-Royal érigera un corridor sanitaire sur l'avenue Mont-Royal, la principale artère principale de l'arrondissement. Ce corridor s'étendra sur près de 2,7 km entre la rue Fullum et l'avenue du Parc. Ce corridor empièteras sur la chaussée ce qui entraînera l'élimination d'espaces de stationnement.

À Boucherville, sur la Rive-Sud de Montréal, la ville a fermé les stationnements publics du Vieux-Boucherville où les marcheurs laissaient leurs voitures pour marcher sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ils sont tellement nombreux que la piste cyclable de la rue Marie-Victorin a été élargie en empiétant sur la chaussée habituellement réservée aux véhicules.

À Westmount, les marcheurs ne peuvent plus se croiser sur les trottoirs. Ils doivent suivre les sens uniques. La ville a pris cette décision parce que les trottoirs sont parfois très étroits.

PIÉTONS QUÉBEC EN DÉSACCORD

Piétons Québec émet des réserves sur cette dernière proposition, car à son avis elle comporte un danger pour la sécurité des piétons. L'organisme estime que les personnes voulant rejoindre un commerce ou leur domicile se trouvant de l'autre côté de la rue devront traverser au milieu de la chaussée.

La position recommandée par Westmount ne solutionne pas non plus l'enjeu de la distanciation physique selon Piétons Québec qui suggère plutôt d'allouer plus d'espaces aux marcheurs.

