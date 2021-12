Près de 1 000$ de plus pour votre panier d'épicerie l'an prochain

Une famille québécoise moyenne composée de 2 adultes et 2 enfants dépensera 966$ de plus pour son panier d'épicerie l'an prochain selon le nouveau Rapport sur les prix alimentaires canadiens. La hausse moyenne pourrait atteindre jusqu'à 7%. C'est du jamais vu en 12 ans.

Les produits laitiers subiront la hausse la plus importante, soit de 6% à 8%, suivi des légumes avec une augmentation anticipée de 5% à 7%. Le pain et les pâtisseries devraient également augmenter de 5% à 7% en 2022 alors que les fruits frais vous couteront jusqu'à 5% plus cher. La viande pourrait coûter jusqu'à 2% plus cher l'an prochain après une hausse de 9,5% cette année. Une famille de quatre devra budgéter 14 767$ en nourriture l'an prochain d'après le rapport réalisé par trois universités canadiennes, dont l’Université Dalhousie.

Les changements climatiques, le prix des transports, les hausses de salaire et la hausse de coût pour nourrir le bétail font partie des nombreux facteurs qui expliquent cette importante hausse du panier d'épicerie.

Dans de telles circonstances, l'insécurité alimentaire risque de devenir un problème croissnat pour les moins nantis qui devront faire des choix déchirants avant de passer à la caisse.

« ll y a fort à parier que la demande et le recours aux programmes alimentaires ou aux banques alimentaires se multiplieront, car les revenus ne progressent pas suffisamment pour couvrir les dépenses alimentaires et les autres besoins fondamentaux. » - extrait Rapport sur les prix alimentaires canadiens

Le rapport prédit également une hausse des vols à l'étalage pour contrer l'insécurité alimentaire. Les pertes pourraient attendre entre 3 000$ et 4 000$ par semaine dans certaines épiceries. Les produits les plus souvent volés sont la viande, le fromage, les médicaments en vente libre et les boissons énergisantes.