Près de 50% des Québécois ont contracté la COVID-19

Près d'un québécois sur deux aurait contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

C'est ce qu'a dévoilé le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, cet après-midi.

M. Boileau croit aussi que le déconfinement pourra fonctionner, notamment parce qu'au moins deux millions de personne ont été infectées par le virus durant la cinquième vague, soit depuis début décembre.

«C'est beaucoup, ça signifie qu'il y a environ 25% de la population qui aurait été infectée récemment. [...] On n'est plus en guerre [...] Il faut apprendre à vivre avec le virus et on peut opter pour une vie plus normale.» - Le Dr Luc Boileau