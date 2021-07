L'industrie aérospatiale prend un virage vert

Québec et Ottawa investissent près de 700 M$ pour soutenir l'industrie aérospatiale durement touchée par les conséquences de la pandémie de COVID-19.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault étaient présents à cette annonce, faite en grande pompe jeudi après-midi au Palais des congrès à Montréal. Ils étaient accompagnés de représentants des entreprises Bell TextronCanada, CAE, et Pratt & Whitney Canada.

Le gouvernement fédéral injecte jusqu’à 440 millions de dollars qui serviront à la recherche et au développement. Le gouvernement du Québec va pour sa part injecter, 253 millions. L'aide financière va permettre à l'industrie de se tourner vers l'avenir grâce à la recherche et au développent de nouvelles technologies.

'' Ce financement va permettre aux entreprises Bell Textron Canada, CAE, et Pratt & Whitney Canada de continuer à innover, et de percer de nouveaux marchés. Ces projets devraient créer et maintenir plus de 12 000 bons emplois payants, tout en offrant des stages coopératifs à plus de 6200 étudiants.''

- Justin Trudeau, premier ministre du Canada