PRÉVISIONS : Attachez votre tuque, l'hiver sera long et froid au Québec !

Attachez bien votre tuque, puisque l'hiver sera long, froid et neigeux pour une bonne partie du Québec selon les prévisions à long terme de MétéoMédia publiées ce matin.

Le mercure sera sous la normale, sauf pour le nord et l'est de la province qui seront près des normales (Voir graphique plus bas).

Les Québécois auront un répis en décembre, mais les températures en janvier et février s'annoncent particulièrement glaciales.

« Avec le patron météo prévu, on s’attend à ce que le vortex polaire descende davantage dans le centre du pays. Le Québec serait donc victime de descentes d'air froid plus fréquentes » - André Monette, chef météorologue à MétéoMédia.

Pour ceux qui aiment la neige, vous serez servi, puisque les précipitations seront au-dessus des normales saisonnières, à l'exception du centre et le nord du Québec qui seront près des normales. Ainsi, Montréal pourrait dépasser sa moyenne de 210 centimètres par hiver.

Si l'hiver est hâtif cette année, le printemps tardera à arriver comme l'an dernier selon MétéoMédia.