PRÉVISIONS : L'été sera long et chaud selon MétéoMédia

L'été sera beau, long et chaud, mais moins caniculaire que l'an passé selon les prévisions à long terme des météorologues de MétéoMédia. Le mercure devrait dépasser légèrement les normales de saison pour nous permettre de profiter pleinement du déconfinement.

Ça signifie une température moyenne maximale d'un peu plus de 25°C à Montréal, 24°C pour Québec, 23°C pour Saguenay et 22 °C à Val-D'Or à compter du solstice d'été le dimanche 20 juin. La prochaine saison estivale devrait également être moins arrosée en raison du temps plus sec, moins propice à la formation de cellules orageuses.

Capture écran MétéoMédia

Les prévisions des météorologues sont aussi encourageantes pour ceux qui préfèrent prendre leurs vacances après le long congé de la construction. Un anticyclone en provenance des Bermudes devrait nous faire profiter d'une vague de temps chaud jusqu'au mois de septembre.

L'été 2020 avait commencé de manière suffocante avec une canicule de 7 jours entre le 17 et 23 juin. Le mercure avait dépassé les 30 degrés en moyenne pendant cette période dans toutes les régions du Québec à l'exception de la Côte-Nord selon les données du ministère de l'Environnement.