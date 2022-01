Problèmes de santé : Céline Dion annule le reste de sa tournée

Céline Dion annule le reste de sa tournée nord-américaine en raison de problèmes de santé, des spasmes musculaires « graves et persistants », selon le communiqué émis par son équipe.

Il s’agissait de spectacles reportés en raison de la COVID-19. Ces derniers devaient avoir lieu du 9 mars au 22 avril, dans plusieurs villes américaines comme Denver, Portland et San Diego, mais aussi au Canada, notamment à Vancouver et à Winnipeg.

La chanteuse avait déjà donné 52 spectacles de la tournée Courage avant la pandémie.

« J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d’organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd’hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. En attendant, j’ai été très touchée par tous les messages d’encouragement que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi » - Communiqué de Céline Dion