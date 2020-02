Procès en destitution: Donald Trump est acquitté

Sans surprise, Donald Trump est acquitté sur toute la ligne au terme de son procès en destitution, les républicains étant majoritaires au Sénat.

Le vote a eu lieu cet après-midi et a duré environ 30 minutes, de 16h à 16h30.

Le Sénat a donc rejetté les 2 chefs d'accustions qui pesaient contre le président américain, soit abus de pouvoir et entrave au Congrès pour avoir monnayé une aide financière à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son rival politique Joe Biden.

52 républicains ont voté pour l'acquittement du président sur le premier chef. Seul le sénateur Mitt Romney a voté en faveur d'un verdict de culpabilité. Par la suite, les 53 républicains ont rejeté le 2e chef d'accusation.

Donald Trump devrait réagir demain midi depuis la Maison-Blanche.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!