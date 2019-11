Protégez-Vous dévoile son Guide annuel des jouets

Vous cherchez le cadeau parfait à offrir à votre enfant pour Noël? Protégez-Vous a dévoilé aujourd'hui son Guide annuel des jouets pour vous aider à faire de bons choix.

Il propose 372 jouets pour les enfants de 0 à 12 ans. Cette année, l'accent a été mis sur la créativité avec des jeux de bricolage, de construction et d’initiation à la musique.

Il compte plus de 10 catégories, présente des fiches pour chaque produit, dans lesquelles figurent notamment les avis des testeurs et les endroits où trouver le produit. Il permet de faire des recherches en fonction de l’âge, de la catégorie et du prix. Les jouets suremballés sont indiqués dans les fiches.

L’équipe de Protégez-Vous a reçu l'aide de 16 familles et de trois experts pour tester les 29 nouveaux jeux dédiés aux jeunes âgés de 1 à 14 ans. Plusieurs critères ont été considérés, dont la facilité d’utilisation, l’intérêt des enfants et le niveau d’apprentissage.

Parmi eux, 18 jeux ressortent du lot et obtiennent la cote 4 étoiles (très bon) ou 5 étoiles (excellent), dont la table à dessin lumineuse DigiArt - Magi Lumi Artiste de VTech (3 à 6 ans) à 28 $ et les blocs LEGO Briques et yeux (3 à 6 ans) à 40 $.

Si vous cherchez plutôt des jeux de société, Protégez-Vous a également évalué 172 jeux de sociétés pour les enfants de 8 ans et plus, les adolescents et les adultes, incluant 33 nouveautés, dont 6 québécoises.

Toutes les évaluations des jeux et jouets sont accessibles gratuitement sur le site web de Protégez-Vous. Les fiches des nouveautés sont également publiées dans le magazine de décembre 2019, qui sera en kiosque à compter du 15 novembre.