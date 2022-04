Prudence lorsque vous utilisez les sites des p'tites annonces

Un homme de 19 ans devait comparaitre vendredi au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations de tentative de meurtre, de décharge d'arme à feu et de vol.

Le Service de police de Montréal a procédé à son arrestation jeudi soir en lien avec une tentative de meurtre survenu dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve le 2 avril.

Rappel des faits

La victime, un homme de 26 ans a fait une offre pour acheter un téléphone cellulaire annoncé sur Kijiji.

Il se présente au rendez-vous vers 19 h et constate que le vendeur est absent et qu'il ne réside pas à l'adresse fournie. En rebroussant chemin, la victime est soudainement menacée en pleine rue par un individu armé lui ordonnant de lui remettre son argent et son cellulaire.

Une altercation s'en suit et le suspect tire un projectile en direction de la victime. Atteinte à la poitrine, la victime réussit à s'échapper en courant et finit par demander de l'aide quelques rues plus loin. Elle est transportée à l'hôpital et a survécu

Quelques conseils du SPVM

Le SPVM profite de l'occasion pour rappeler à la population d'être prudente au moment d'acheter, de vendre ou d'échanger des biens par l'entremise de sites de petites annonces.

Donner rendez-vous dans une zone d'échanges sécurisée pour conclure une transaction est une excellente façon de réduire les probabilités de tomber dans les pièges de fraudeurs ou d'agresseurs.

Il y a un total de quatre zones sécurisées sur l'île de Montréal et la plus récente a été inaugurée récemment en face du poste de quartier 44, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Les individus mal intentionnés sont peu susceptibles de se présenter devant un poste de police pour commettre un vol ou une fraude.

Voici quelques autres conseils pour éviter les transactions frauduleuses :