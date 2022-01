Prudence sur les routes

La neige qui tombe actuellement complique les déplacements dans la grande région de Drummondville.

Routes enneigées et chaussées glissantes

Selon Québec 511, le site de Transports Québec, la chaussée sur plusieurs portions de route est enneigée et la visibilité réduite par la poudrerie. C'est le cas d'une portion de l'autoroute 20 entre Sainte-Hélène-de-Bagot et Drummondville et de Drummondville à Sainte-Eulalie.

Toujours sur la 20 de Sainte-Eulalie à Saint-Louis-de-Blandford, la chaussée est glacée.

Du côté de la 55, la chaussée est enneigée de l'Avenir à la jonction des autoroutes 20 et 55. La visibilité sur la route s'est améliorée.

À 11h40 mercredi matin, la Sûreté du Québec ne rapportait aucun accident mise à part quelques sorties de route.

Fermeture de certaines portions de l'A-20

À midi, Transports Québec a annoncé la fermeture de l'autoroute 20 à la hauteur du rang des Plaines, direction EST pour une durée indéterminée en raison d'un accident.

Fermeture également d'une voie sur deux sur l'autoroute 20 à la hauteur du rang des Cèdres, direction EST pour durée indéterminée en raison d'un autre accident à cet endroit.

Vous pouvez consulter le Québec 511 pour plus d'information sur l'évolution de l'état des routes.

Environnement Canada prévoit des accumulations de 5 à 10 centimètres au cours de la journée de mercredi.