Qu'est-ce qui est ouvert et fermé en ce lundi de Pâques?

Rappelons que toutes les fermetures déjà annoncées par les autorités municipales et gouvernementales en raison de la pandémie sont maintenues. Ceci inclut les bâtiments municipaux sportifs et culturels, dont les bibliothèques, les piscines et les arénas, notamment.

Les succursales de la SAQ ouvrent à 12h00. Les dépanneurs et les pharmacies sont ouvertes ainsi que les épiceries et les quincailleries.



Tous les commerces jugés non-essentiels resteront également fermés pendant le congé de Pâques et ce jusqu'au 4 mai selon les directives du gouvernement.