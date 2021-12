Quand donc est prévue l'arrivée de plus de tests rapides en pharmacie?

Plusieurs Québécois n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur leur trousse de 5 tests.

Malgré l'arrivée de quelques boîtes dans certaines pharmacies jeudi et vendredi, la patience est de mise si vous n'avez pas encore votre trousse.

Seulement 60 000 boîtes supplémentaires débarquent dans 7 centres de distribution qui se chargeront de les répartir dans certains points de service. Mais c'est très peu pour répondre à la demande de la population.

Quelques centaines de pharmacies seulement, environ une sur trois, vont donc recevoir de nouvelles boîtes avant le weekend. Les autres vont devoir s'armer de patience.

Hugues Mousseau est le directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Il confirme qu'au-delà de cette semaine, il n'y a pas de visibilité ou de confirmation sur ce qui est attendu.

« On a eu la confirmation que l'intention est de continuer d'approvisionner le Québec comme les autres provinces en janvier. On sait que ça se traduirait en principe par des millions de tests additionnels au Québec. Mais pour le moment, on n'a ni une date de livraison, ni une quantité confirmée. On n'est en attente de l'Agence de la santé publique du Canada qui fait l'acquisition des tests et qui assure sa distribution à l'échelle des provinces. » - Hugues Mousseau, DG de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie

Dès qu'il y en aura d'autres, la distribution commencera dans les pharmacies qui n'ont pas réussi à en avoir davantage cette fois-ci.

PRÊTS

Comme distributeurs, monsieur Mousseau affirme que son Association était prête. S'il reçoit des tests demain, il avance qu'il serait en mesure à les envoyer aussi vite qu'après-demain.

« On aurait la capacité de distribuer des dizaines de millions de tests par mois si l'approvisionnement était en ce sens là. L'objectif étant, le plus rapidement possible, qu'on soit capable d'avoir un approvisionnement en tests rapides qui rejoint ou qui dépasse la demande de manière à ce qu'il n'y ait plus de pénurie ou de demande supérieure à l'offre. » - Hugues Mousseau, DG de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie

QUÉBEC versus LES AUTRES PROVINCES

Malgré les défis d'approvisionnement (qui sont d'ailleurs vécus partout à travers le pays), Hugues Mousseau explique que le Québec reçoit bien sa quote-part, selon le poids démographique de la province, soit 22 % des tests envoyés par Ottawa.

C'est d'ailleurs au Québec qu'on retrouve le réseau d'accès le plus large et performant au pays avec 1900 pharmacies où c'est possible de se procurer les boîtes, « mais encore faut-il que les tests soient au rendez-vous » ajoute monsieur Mousseau.

ET POURQUOI 108 BOÎTES PAR PHARMACIE?

Comme pour les premiers 4,2 millions, les 60 000 tests qui débarqueront dans les pharmacies jeudi ou vendredi, seront envoyés à coup de 108 boîtes.

C'est que BTNX, le fournisseur des tests dans la petite boîte verte est offert dans des caisses de 108 trousses. C'était donc la façon la plus rapide et efficace de les distribuer sans avoir à défaire les caisses pour créer de nouveaux formats d'emballage.

Lors des prochaines livraisons, si ce n'est pas la même marque ou le même nombre dans les boîtes, ça pourrait changer.