Quatre morts sur les routes dans la même soirée

Qu’est-ce que l’#ONCVitesse? Pourquoi est-elle importante?

Est-ce que le risque et les conséquences encourues valent la peine de rouler au-dessus des limites?



Le sergent Drolet répond à tout cela (et plus).



Pour plus d’information sur l’#opération : https://t.co/ygxQiyeeGP pic.twitter.com/YmJ7XVrTbw