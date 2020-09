Quatre nouvelles régions passent au jaune

Montréal, la Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches passent du palier vert au jaune, en raison de la multiplication de cas de COVID-19.

Le nombre de régions en mode préalerte grimpe donc à huit, puisque Laval, l'Estrie, Québec et l'Outaouais y sont depuis la semaine passée. 75% de la population du Québec se retrouve donc maintenant au niveau 2 du système de couleurs du gouvernement Legault. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, prévient que plusieurs régions sont tout près d'atteindre la zone orange, qui entraînerait la fermeture des bars, la réduction du nombre de personnes lors de rassemblements dans les résidences privées de 10 à 6 individus et limiterait les restaurants aux commandes pour emporter.

Davantage d'inspections et de surveillance de la part des policiers seront effectuées dans ces régions pour faire respecter la distanciation physique et le port du couvre-visage, entre autres. La vente de nourriture dans les bars sera également interdite après minuit, ce qui permettait aux établissements de continuer à vendre de l'alcool. Enfin, le port du masque sera désormais obligatoire dans les corridors et aires communes des résidences pour personnes âgées.

En conférence de presse cet après-midi, inquiet, le premier ministre François Legault a lancé un appel à la solidarité des Québécois.

«La situation est critique et inquiétante et il faut qu'on réagisse maintenant et c'est la responsabilité de chaque Québécois.»

«C'est le temps de penser aux autres!» -François Legault, premier ministre du Québec

Le gouvernement estime qu'il y a un «vrai risque» de deuxième vague qui l'obligerait à reconfiner le Québec. Il demande une fois de plus à la population de limiter le plus possible les rencontres entre familles et amis, notamment dans les maisons.