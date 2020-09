Quatre régions au palier jaune

À la suite de l'annonce du gouvernement, le maire de Québec a sermonné ses citoyens dans une vidéo Facebook.

Régis Labeaume s'est adressé directement aux organisateurs de la soirée karaoké au bar Kirouac qui a résulté en 81 cas positifs de COVID-19.

Il indique à sa population que la Capitale-Nationale est au palier jaune, alors que Montréal est au vert même si la métropole est l'épicentre de la pandémie.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se garde bien de se réjouir de la situation et invite ses citoyens à la prudence.

Je me suis entretenue avec le ministre @cdube_sante. La situation demeure préoccupante et pourrait évoluer rapidement. J'invite les Montréalais•es à la vigilance en continuant de suivre les consignes et en portant le couvre-visage. #COVID19 #polmtl #polqc