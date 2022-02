Québec assouplit les mesures d'isolement des aînés en établissements

Nos aînés ne seront plus surconfinés dans leurs milieux de vie, advenant un cas de COVID-19. Québec annonce une série d’assouplissements aux mesures sanitaires dans les CHSLD, résidences privées et ressources intermédiaires, dans l'optique «d'apprendre à vivre avec le virus».

La ministre des Aînés, Marguerite Blais, en a fait l'annonce cet après-midi, le jour même de son retour d'un congé de maladie.

Dès lundi, la limite de visiteurs ou proches aidants autorisés sera levé dans les résidences pour personnes âgées. La Santé publique recommande toutefois un maximum de 10 personnes.

10 résidents pourront également prendre place autour d’une même table, dans les salles à manger. Au moins un mètre de distance devra être respecté entre chaque table. L'accès aux espaces communs sera aussi permis aux visiteurs et proches aidants.

Ces mêmes règles s'appliqueront aux CHSLD et dans les ressources intermédiaires une semaine plus tard, soit à compter du 28 février.

«Faut faire attention à la surprudence!» -la ministre Marguerite Blais

Allègement des mesures d'isolement

Selon une mise à jour publiée sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, un ainé qui se trouve sur le même étage qu'un cas positif, qui n'a pas été en contact avec lui ou très peu, n'aura plus à s'isoler, ni à subir de tests de dépistage.

Les contacts étroits, quant à eux, seront soumis à un isolement préventif de 5 jours pour les vaccinés et 10 jours pour les non-vaccinés. Un usager qui a séjourné dans le même environnement à moins de deux mètres et sans mesure barrière (ex. : rideaux, plexiglas, etc.) qu’un cas confirmé de COVID-19 durant sa période de contagiosité est considéré comme étant un contact étroit.

Les personnes infectées doivent s'isoler pendant 5 jours en RPA et 10 jours en CHSLD.

Par ailleurs, la ministre Marguerite Blais a déploré le cas d'aînés privés d'accès à la salle de bain pendant 10 jours au CHSLD Dorval.