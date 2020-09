Québec au jaune: Labeaume de mauvaise humeur

Le maire de Québec n'entend pas à rire avec le niveau de risque de propagation de la COVID-19 dans sa ville.

La Capitale-Nationale fait partie des quatre régions qui se trouvent au niveau jaune du nouveau système d'alerte annoncé par le gouvernement. L'Estrie, l'Outaouais et Laval sont aussi en mode «préalerte», selon cette échelle.

Régis Labeaume a publié une vidéo Facebook dans laquelle il sermonne ses citoyens. Il leur indique que Montréal, épicentre de la pandémie, ne figure même pas dans les régions où le risque d'infection est en hausse.

Le maire en profite aussi pour s'adresser aux organisateurs de la soirée karaoké du bar Kirouac d'où résulte une importante éclosion de cas positifs:

« C'est magnifique, ça a donné 81 cas, dont des cas dans quatre écoles secondaires. Évidemment, personne avait pensé qu'un micro ça pouvait charrier un virus et faire le tour de la salle. J'y aurais pensé moi, me semble. Chanter, c'est fantastique. On se crache dans la figure mutuellement. Si un jour tous les bars ferment, j'espère que vous allez vous en souvenir. »

-Régis Labeaume, maire de Québec