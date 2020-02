Québec dévoile sa nouvelle vision pour les écoles

Québec veut construire une nouvelle génération d'écoles primaire et secondaire.

Le gouvernement Legault utilisera des matériaux d'ici comme le bois et l'aluminium et mettra de l'avant la couleur «bleu fleurdelisé». L'objectif est d'uniformiser l’architecture et donner une même signature aux écoles de la province. Cette nouvelle vision guidera dorénavant la rénovation, l'agrandissement et la construction d'écoles.

L'accent sera aussi mis sur l'ajout d'aires communes pour plus de socialisation, de locaux végétalisés et de grandes fenêtres pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle. Les cours d'écoles et des gymnases seront plus modernes pour inciter les jeunes à bouger davantage et dépenser leur énergie.

Les travaux qui concernent plusieurs centaines d'établissements doivent débuter cette année. La moitié des écoles sont en mauvais état à travers la province.

Une enveloppe 4 milliards de dollars est déjà prévue cette année pour ces nouvelles constructions et rénovations.

« On le sait, les écoles du Québec ont beaucoup manqué d'amour. Il y a un peu plus d'un an, j'ai promis aux Québécoises et aux Québécois de m'attaquer à ce problème et de leur offrir des écoles dont ils pourraient être fiers. Ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle génération d'écoles pour nos élèves. En dévoilant cette nouvelle vision et en dotant le réseau scolaire des moyens nécessaires pour la déployer, nous amorçons un nouveau chapitre pour leur offrir le meilleur environnement possible, de même qu'à nos enseignants. » -François Legault, premier ministre du Québec

Nos écoles ne doivent pas être suffisantes. Elles doivent être inspirantes. Trop longtemps, elles ont fait parler d'elles pour les mauvaises raisons. Cette époque sera bientôt révolue avec la nouvelle génération d'écoles que nous annonçons aujourd'hui. » Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Fin du Lab-École

Cette nouvelle vision des écoles du gouvernement Legault marquera la fin du projet Lab-École instauré par les libéraux en 2017.

À la fin de son mandat, lorsque les six écoles auront été livrées, le projet ne sera tout simplement pas renouvelé.