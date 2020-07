Québec envisage sérieusement l'obligation du port du masque

Québec «évalue très très fortement» la possibilité d'obliger le port du masque dans les lieux publics fermés de tout le Québec.

C'est ce qu'à déclaré cet après-midi le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, de passage dans Lanaudière dans le cadre de sa tournée des régions.

Le Dr Horacio Arruda a indiqué qu'il étudie les pour et les contre afin de faire sous peu sa recommandation au gouvernement Legault, qui devra prendre une décision. Il se dit préoccupé par les fêtes et autres rassemblements entre jeunes en Montérégie, mais également dans d'autres régions.

«Ce relâchement-là peut être la source d'une flambée dans la communauté et là-dessus, je suis excessivement préoccupé.» -Dr Horacio Arruda

L'idée semble aussi faire son chemin dans la tête de François Legault. De passage à Saint-Jérôme, le premier ministre a précisé qu'il ne fermait pas la porte à cette option. Par contre, il ne veut pas forcer les bars à tenir un registre de leur clientèle, pour l'instant

«On a vu en fin de semaine dernière que les consignes n'étaient pas vraiment respectées dans les bars et certains restaurants. Évidemment, on doit aussi s'ajuster avec les résultats. Je pense qu'il faut être prudent et ne rien exclure incluant d'obliger le port du masque dans tous les lieux publics intérieurs.» -François Legault, premier ministre du Québec