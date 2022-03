Québec envisagerait la fin du masque le 1er avril

Après avoir annoncé la suspension du passeport vaccinal le 14 mars, Québec pourrait mettre fin au port du masque obligatoire dès le 1er avril prochain selon plusieurs médias. La nouvelle devrait être confirmée au plus tard jeudi.

La seule exception où le masque resterait obligatoire est dans les transports en commun.

Le gouvernement Legault avait demandé à la Santé publique d'ériger un scénario de retrait progressif du masque à la fin février. Les élèves du primaire et du secondaire n'auront plus à se couvrir le visage en classe après la semaine de relâche. Il restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre dans les aires communes comme les corridors et la cafétéria.

La CNESST a également rappelé dans un communiqué les nouveaux assouplissements sur les lieux de travail en vigueur depuis lundi. Les employés n'ont plus à porter leur masque en tout temps s'ils sont en mesure de respecter une distanciation de 2m ou s'ils sont séparés de leurs collègues par une barrière physique.

L'ancien directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda, avait affirmé au tout début de la pandémie, le 18 mars 2020, qu'il « valait mieux se laver les mains que de porter le masque » pour contrer la COVID-19.

Ce n'est qu'à partir du 18 juillet 2020 que le gouvernement Legault a imposé le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics intérieur.