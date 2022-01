Québec fera le point sur la pandémie jeudi matin

Québec va faire le point sur la situation épidémiologique du Québec à 11 h ce jeudi matin.

Il sera accompagné du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques, Lucie Opatrny.

Il est pertinent de vous rappeler que la semaine dernière, le gouvernement laissait entendre que des mesures supplémentaires pourraient être imposées aux non-vaccinés.

Plus de détails suivront.