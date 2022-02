Québec met fin au port du masque en classe

Les jours sont comptés pour le port du masque en classe, tant au primaire qu'au secondaire. Le gouvernement Legault annonce la fin de cette mesure au retour de la semaine de relâche.

La Santé publique a fait cette recommandation lors d'une rencontre avec le gouvernement Legault, hier soir.

L'assouplissement entrera en vigueur à partir du 7 mars dans le Grand Montréal et du 14 mars dans les régions où la relâche est une semaine plus tard.

Le port du masque demeurera obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires. On ne sait pas encore sur la mesure s'appliquera au personnel enseignant. Noovo Info a appris que le sous-ministre à l'Éducation a rencontré les syndicats en fin d'avant-midi pour expliquer la mesure en détails.

"Dans la continuité du déconfinement qui s'est amorcé il y a quelques semaines, nous sommes très heureux de confirmer que le port du masque ne sera plus obligatoire en classe très bientôt. La situation s'améliore et cela se reflète également en milieu scolaire. Les différentes mesures en place contribuent à offrir un environnement sécuritaire pour les élèves et le personnel." -Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les récentes données du ministère de la Santé montrent une baisse du nombre de cas de COVID-19 chez les enfants au Québec. Les hospitalisations sont aussi en baisse. Par ailleurs, 90% des Québécois de 12 ans et plus ont reçu au moins 2 doses de vaccin.

La Centrale des syndicats du Québec accueille de façon mitigée la fin du masque obligatoire en classe.

Elle convient qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la socialisation et l'apprentissage des jeunes, mais est préoccupée par la stabilité du réseau de l'éducation puisque parmi les membres du personnel des écoles se trouvent des personnes immunosupprimées et des femmes enceintes.

La CSQ se demande aussi pourquoi le gouvernement n'a pas attendu une semaine après le retour de la relâche pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet de contamination dû aux activités pendant cette période.

"Quand on dit que c'est un risque calculé, il y a quand même le mot risque dedans! On ne veut pas encore revenir en arrière, on l'a déjà vécu. [...] Il faut être vigilant et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et notamment lorsqu'on va nous donner des aspects de la qualité de l'air, qu'on a toujours pas!" -Éric Gingras, président de la CSQ