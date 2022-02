Québec met fin au port du masque en classe

Les jours sont comptés pour le port du masque en classe, tant au primaire qu'au secondaire. Le gouvernement Legault annonce la fin de cette mesure au retour de la semaine de relâche.

La Santé publique a fait cette recommandation lors d'une rencontre avec le gouvernement Legault, hier soir.

L'assouplissement entrera en vigueur à partir du 7 mars dans le Grand Montréal et du 14 mars dans les régions où la relâche est une semaine plus tard.

Le port du masque demeurera obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements des élèves ainsi que dans les transports scolaires. On ne sait pas encore sur la mesure s'appliquera au personnel enseignant. Noovo Info a appris que le sous-ministre à l'Éducation a rencontré les syndicats en fin d'avant-midi pour expliquer la mesure en détails.

"Dans la continuité du déconfinement qui s'est amorcé il y a quelques semaines, nous sommes très heureux de confirmer que le port du masque ne sera plus obligatoire en classe très bientôt. La situation s'améliore et cela se reflète également en milieu scolaire. Les différentes mesures en place contribuent à offrir un environnement sécuritaire pour les élèves et le personnel." -Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux