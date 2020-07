Québec n'exclut pas de refermer les bars

Québec n'exclut pas d'ordonner la fermeture des bars à nouveau, alors que les cas de COVID sont en hausse depuis quelques jours.

Des discussions sont en cours présentement entre la Santé publique et les directions régionales. Avant de prendre sa décision, le ministre de la Santé a demandé à la Santé publique de lui fournir un portrait précis des endroits où il y a des éclosions. Christian Dubé est par ailleurs inquiet d'une possible tendance à la hausse des cas de coronavirus depuis quelques jours.

«On avait vu une stabilité depuis 2 semaines, la minute qu'on va voir 125-150 (cas) c'est ça qui est arrivé en mars et c'est là qu'on ne veut pas aller une 2e fois. Alors moi je regarde beaucoup la tendance et quelle est la composition des bars dans cette tendance. Quand on saura ça, ça va être rapide, on va prendre une décision.»

-Christian Dubé, ministre de la Santé