Québec présente son plan pour améliorer l'accès aux médecins de famille

Le gouvernement Legault laisse tomber le bâton pour forcer les médecins de famille à voir plus de patients. Christian Dubé ne prévoit ni punition, ni changement au mode de facturation dans son projet de loi 11 déposé jeudi matin.

Dans un premier temps, le ministre de la Santé forcera les omnipraticiens à prendre leurs nouveaux patients à partir d'un guichet gouvernemental.

Ils devront aussi afficher leurs disponibilités sur une plateforme uniformisée et gérée par Québec qui permettra d'obtenir un rendez-vous aux patients en 36 heures, qu'ils aient un médecin de famille ou non.

« On a intégré tous les Bonjour santé, les Rendez-vous santé, les cliniques sous cette plateforme. Donc pour le patient, il embarque sur cette plateforme-là et on lui dit si un rendez-vous est disponible. La beauté, c'est que ça va se faire pour chacune des régions. » - Christian Dubé, ministre de la Santé