Québec resserre les mesures dans les milieux de vie des aînés

Les mesures sont encore resserrées dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires (RI).

L'annonce est faite par le ministère de la Santé dans un contexte de hausse des cas de COVID-19.

Ainsi, dès aujourd'hui, seules les personnes proches aidantes sont admises dans les milieux de vie qui accueillent des aînés.

Dans les CHSLD et les RI, une seule personne proche aidante sera admise par jour. Du côté des RPA, ce sera une seule personne à la fois, mais un maximum de deux personnes par jour pourra se présenter.

Un maximum de quatre proches aidants pourront par ailleurs être identifiés et devront présenter leur passeport vaccinal (comme c'est déjà le cas d'ailleurs).

Le but est de limiter le nombre de personnes pouvant avoir accès aux milieux de vie et ainsi mieux assurer la sécurité des personnes vulnérables.

De plus, seules les activités de prévention de déconditionnement seront permises avec le port du masque obligatoire et une distanciation de deux mètres.

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà annoncées le 22 décembre.

Actuellement, un peu plus de 2640 cas actifs sont répertoriés dans les milieux de vie pour aînés du Québec.

Avec l'évolution rapide et la recrudescence des cas de COVID-19, un resserrement des mesures applicables dans les CHSLD, les RPA et les RI est apporté, et ce dès maintenant, afin d'assurer la sécurité des personnes vulnérables.



