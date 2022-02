Radars photo : Très payants pour le gouvernement

Dans le TOP 5 des appareils le plus payants on retrouve

Radars mobiles :

1. Brossard, chantier de l'autoroute 10 ouest 8 614 385$

2. Montréal, chantier de l'autoroute 40 6 747 155$

3. Laval, autoroute 440 ouest à Le Corbusier 6 721 472$

4. Sainte-Adèle, chantier de l'autoroute 15 5 266 919$

5. Boisbriand, autoroute 640 4 445 328$

Feux rouges :

1. Montréal, intersection de la rue Paré et du boulevard Décarie nord 2 136 705$

2. Lévis, intersection du boul. Wilfrid-Carrier et rue Louis-H.-La Fontaine 1 793 833$

3. Montréal, intersection de la rue Notre-Dame Ouest et de la rue University 983 801$

4. Laval, intersection boulevard des Laurentides et du boulevard Dagenais 523 300$

5. Laval, boulevard Curé-Labelle, à l'intersection du boulevard Dagenais Ouest 437 481$