RAPPEL d'oignons crus possiblement contaminés par la bactérie Salmonella

L'Agence canadienne d'inspection des aliments annonce le rappel d'oignons produits au Mexique (rouges, jaunes et blancs) en raison de la présence possible de la bactérie Salmonella.

Les produits ont été vendus du 1er juillet et le 31 août, en sacs et caisses de 2 lbs à 50 lbs au Québec et en Ontario. Ils pourraient aussi avoir été vendus en vrac ou en petits paquets, sous différentes marques. (Big Bull, Peak Fresh Produce, Sierra Madre Produce, Markon First Crop, Markon Essentials, RioBlue, ProSource, Rio Valley, Imperial Fresh).

Il est conseillé de les jeter ou de les rapporter au lieu d’achat. Aucune maladie liée au produit n’a été signalée jusqu'à maintenant.

L'ACIA précise que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles.

Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut se manifester par des symptômes de courte durée comme la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.