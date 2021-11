RAPPEL de champignons potentiellement dangereux pour la santé

Des champignons de la compagnie Carleton Mushroom font l'objet d'un rappel au Canada en raison d'une contamination possible à la bactérie Listeria monocytogenes. Les produits visés ne doivent pas être consommés.

Ces champignons ont été vendus au Québec et en Ontario et pourraient avoir été distribués dans d’autres provinces et territoires.

ACIA/Les champignons rappelés ont été vendus dans différents emballages.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé jusqu'à maintenant.

Produits visés