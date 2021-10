Teva Canada procède au rappel de comprimés d'acétaminophène de la marque Novo-Gesic en raison d'une erreur d'étiquetage qui pourrait avoir de graves conséquences.

La dose quotidienne maximale indiquée est incorrecte. Elle devrait être de 8 comprimés et non de 12 par jour.

" Les consommateurs qui se fient aux directives d’utilisation incorrectes pourraient ingérer entre 4 500 (9 comprimés) et 6 000 mg (12 comprimés) d’acétaminophène en 24 heures et développer des symptômes de surdose d’acétaminophène" - Santé Canada

IMPORTANT : Les signes d’une surdose d’acétaminophène incluent nausées, vomissements, léthargie, sueurs, perte d’appétit et douleurs au haut de l’abdomen ou à l’estomac. Les douleurs abdominales, qui peuvent être le premier signe de dommage au foie, peuvent n’apparaître qu’au bout de 24 à 48 heures. Des dommages au foie (atteinte hépatique) peuvent entraîner une insuffisance hépatique et même, dans les cas les plus graves, la mort.

Santé Canada recommande aux consommateurs de cesser immédiatement d'utiliser les produits rappelés et de contacter le centre antipoison au besoin.

La date de péremption du médicament vendu sans ordonnance est le 30 juin 2023.

Pour plus de détails sur ce rappel, consultez le site de Santé Canada.