Rappel de désinfectants distribués dans les écoles et magasins

Santé Canada et l'entreprise Atoms F.D. Inc. procèdent au rappel de plusieurs désinfectants « anti-microbe » qui ont été distribués en magasins, mais aussi dans plusieurs écoles du Québec. Les produits pourraient être nocifs pour la santé des enfants de 12 ans et moins.

Les produits visés portent le numéro d'identification (DIN) 02248351 et sont distribués sous divers noms d'entreprise.

Santé Canada

Dans l'avis publié vendredi, Santé Canada précise que ces produits contiennent une concentration de chlorure de benzalkonium près de deux fois supérieure à la limite permise pour un usage personnel ou domestique. Cette substance est principalement utilisée comme agent de conservation et agent antimicrobien.

Avec une concentration de 0,3% de chlorure de benzalkonium, le produit devrait être réservé à un usage industriel chez les adultes. Les renseignements ne sont toutefois pas indiqués sur l'étiquette des désinfectants vendus au grand public au Québec et en Ontario. Certains produits ont aussi été distribués dans des écoles québécoises.

L'utilisation quotidienne et répétée de désinfectants dans lequel on retrouve cet ingrédient en trop grande quantité peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons, ainsi qu'une sécheresse de la peau chez les personnes sensibles.

Les jeunes enfants, les adolescents et les personnes souffrant de problèmes cutanés comme l'eczéma sont plus susceptibles d'éprouver des effets secondaires. À de rares occasions, une réaction allergique grave peut aussi se produire.

Les personnes qui possèdent des produits visés doivent cesser de les utiliser et retourner le produit à la pharmacie pour qu'il soit éliminé adéquatement.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a procédé au rappel de plusieurs désinfectants pour les mains. Pour consulter la liste complète - suivez ce lien!