La Laiterie Coaticook procède au rappel de fromages Cheddar de la marque Coaticook en raison d'une contamination possible par la bactérie Listéria monocytogenes.

Il s'agit des fromages Cheddar doux vendus en formats de 50g, 180g et 320g et de 1,15 et 2,27 kg, de même que de Cheddar Bloc P.V. et de Cheddar en pointe. Ils portent tous la date de péremption du 3 mars 2020.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Coaticook Fromage Cheddar Doux 50 g 0 59263 60050 2 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar Doux 180 g 0 59263 60180 6 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar Doux 320 g 0 59263 60320 6 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar Doux 2,27 kg 0260005 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar Doux 1,15 kg 0260025 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar Bloc P.V. Variable Début par 0 260001 Meilleur Avant : 03MR20 Coaticook Fromage Cheddar en pointe Variable Début par 0 250006 Meilleur Avant : 03MR20

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade.La bactérie Listéria est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes au système immunitaire affaibli.

Pour en savoir plus sur ce rappel, consultez le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Les personnes affectées par la listériose peuvent présenter différents symptômes. Les symptômes les plus fréquents de la listériose sont les suivants :

fièvre;

douleurs musculaires;

nausées;

vomissements;

diarrhée ou constipation;

maux de tête.

Les symptômes apparaissent le plus souvent entre 3 et 30 jours après la consommation des aliments contaminés, mais parfois même jusqu’à 70 jours après. Pour en savoir plus les symptômes et la bactérie consultez le site du gouvernement du Québec.