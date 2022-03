RAPPEL de la montre intelligente Fitbit Ionic

Si vous avez une montre intelligente "Ionic", de marque Fitbit, conçue pour suivre les activités sportives, vous devriez cesser de l'utiliser immédiatement.

Santé Canada procède à son rappel, car la pile de la montre peut surchauffer et causer des brûlures.

Quatre modèles sont visés par le rappel. Si le code "FB503" y est inscrit, votre montre est concernée. L'entreprise indique que plus de 70 000 montres visées par le rappel ont été vendues au Canada, d'août 2017 à août 2020.

Fitbit n'a toutefois reçu aucun signalement de surchauffe ou de blessure au Canada.

"En date du 15 février 2022, aucun incident ni aucune blessure n’avaient été signalés à l’entreprise au Canada ou au Mexique. Aux États-Unis, l’entreprise a reçu au moins 115 signalements concernant des cas de surchauffe de la pile." -Santé Canada

Santé Canada conseille aux consommateurs de communiquer avec Fitbit pour obtenir un remboursement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Fitbit LLC par téléphone au 1-888-925-1764 (sans frais) ou au 213-328-5250 (appel interurbain), ou accéder à l’un des sites Web suivants : help.fitbit.com/ionic, www.fitbit.com et cliquer sur « Aide produit » au bas de la page pour obtenir de plus amples renseignements, ou www.fitbitionic.expertinquiry.com.