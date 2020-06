RAPPEL de mélanges de salades Fresh Express

L'Agence canadienne d'inspection des aliments ordonne le rappel d'une série de mélanges de salades de la marque Fresh Express possiblement contaminés par le parasite Cyclospora.

Les mélanges à saveurs de Cheddar au chipotle, l'Américaine, Jardin Iceberg, Thaï et noix de cajou, Sud-Ouest, Salade de Chou (3 couleurs), "Shreds", Amateurs de légumes, Verte et croustillante, Tournesol croquant et asiatique portant la date de péremption variant entre le 8 au 14 juillet, ne doivent pas être consommés, et ce, même s'ils ne présentent pas d'odeur suspecte ou d'altération visible à l'oeil nu.

Les symptômes de la cyclosporose peuvent inclure :

une diarrhée aqueuse (il s’agit du symptôme le plus courant)

un ballonnement abdominal et des flatulences

de la fatigue

des crampes d’estomac

une perte d’appétit

une perte de poids

une légère fièvre

de la nausée

L'ACIA précise que les mélanges ont été vendus à travers le Canada. Pour l'instant, aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé. Pour en savoir plus, consultez le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.