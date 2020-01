Rappel de sécurité pour 55 000 véhicules Toyota et Lexus

Toyota procède au rappel de sécurité de près de 55 000 véhicules de différents modèles à travers le Canada. Un problème de pompe à carburant pourrait mettre en péril la sécurité des conducteurs.

Le rappel concerne certains véhicules Lexus GS 350 AWD, LX 570 et RX 350/350L 2018 et 2019; certains Lexus LS 500, LC 500, RC 300 AWD/350 AWD, IS 300 RWD, ES 350, GX 460 et NX 300 2019; certains Highlander, Sienna, Tundra, Sequoia, Tacoma et 4Runner 2018 et 2019; et certaines Corolla, Camry et Avalon 2019.

La pompe à carburant des véhicules concernés pourrait cesser de fonctionner. Selon le constructeur japonais, des avertissements pourraient s'allumer sur le tableau de bord et le moteur pourrait tourner de façon irrégulière. Ce problème pourrait entraîner même entraîner le calage du moteur et empêcher le redémarrage.

« Si un calage se produit lors de la conduite à vitesse plus élevée, cela pourrait augmenter le risque de collision.», selon le rappel publié sur le site de Toyota Canada.

Le géant de l'automobile indique être en train de mettre au point le correctif. Les propriétaires des véhicules concernés seront contactés par courrier. Les modifications aux véhicules seront effectuées sans frais.

Les conducteurs qui veulent savoir si leurs voitures sont incluses dans le rappel peuvent le faire sur le site de Toyota ou de Lexus. Ils peuvent aussi téléphoner au 1 888 TOYOTA-8 (1 888 869-6828) ou au 1 800 26-LEXUS (1 800 265-3987).