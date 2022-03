Réactions d'ici à l'attaque de Will Smith contre Chris Rock aux Oscars

La 94e cérémonie des Oscars aura fait vivre toutes sortes d'émotions aux téléspectateurs et aux prestigieux invités du Dolby Theatre de Los Angeles hier soir, au point de se demander si tout ça n'avait pas été "arrangé avec le gars des vues".

L'acteur Will Smith monte sur scène pour frapper l'humoriste, Chris Rock qui venait de se moquer de sa conjointe, Jada Pinkett Smith. Ce même Will Smith remonte sur scène un peu plus tard pour accepter son tout premier Oscar et s'excuse en larmes pour son geste. Avouez qu'on ne sait plus trop ce qui est vrai ou faux dans ce scénario à la Hollywoodienne ?!! Voyez la version intégrale de la scène plus bas