RÉACTIONS: Le Québec pleure la mort de Guy Lafleur

Toute l’organisation des Canadiens de Montréal est en deuil suite au décès de son ambassadeur et légendaire membre du Temple de la renommée Guy Lafleur, qui s’est éteint à l’âge de 70 ans. Repose en paix, Guy. 🕊️❤️ https://t.co/PC35lpgNbR

Le monde du hockey souffre énormément aujourd'hui. Nous sommes privilégiés d'avoir eu la chance de lui offrir un hommage et de le compter parmi nos immortels. Merci pour tout Guy Lafleur. 💔 📸 : @D_Charette pic.twitter.com/oPZ22Vlpti

Guy Lafleur, le « démon blond », était unique sur la glace. Sa vitesse, ses habiletés et sa fiche étaient incroyables. Avec ses records et ses cinq coupes Stanley, il a inspiré d’innombrables Québécois, Canadiens, et amateurs du monde entier. Tu vas nous manquer, numéro 10.