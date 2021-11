RECHERCHÉ: Cet instructeur de course aurait agressé plusieurs mineures

Un entraîneur et athlète de 44 ans bien connu dans le milieu de la course à pied aurait agressé au moins trois filles mineures sur la Rive-Sud de Montréal. Alain Patry, de St-Hubert, fait face à plusieurs accusations pour des infractions présumément commises entre 2016 et 2021.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil pense que le suspect pourrait avoir commis d'autres actes à caractère sexuel auprès de nouvelles victimes.

Alain Patry est un membre actif d'Athlétisme Rive-Sud où il s'entraîne comme athlète dans un groupe élite aux côtés de plusieurs jeunes. La coordonnatrice aux opérations Émily Rochefort était sous le choc après la publication de l'avis de recherche de la police de Longueuil, lundi matin. Selon elle, le suspect participait depuis au moins 4 ans aux activités sportives de l'organisation. André Patry aurait également travaillé pour Triathlon Québec de 2005 à 2011 selon sa page Facebook.

La police de Longueuil affirme que les 3 présumées victimes de Patry connaissaient bien l'individu, mais qu'elles n'étaient pas nécessairement en lien avec lui comme entraîneur. Elle ne donne pas de détails supplémentaires sur les activités qu'il aurait offert comme instructeur.

Le quadragénaire fait face à plusieurs accusations de nature sexuelle après avoir été arrêté la semaine dernière. Il restera détenu jusqu'à sa prochaine comparution au palais de Justice de Longueuil.

Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l'information au sujet d'Alain Patry de communiquer au 450-463-7211.

courtoisie