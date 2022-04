RECHERCHÉ: Il tente de kidnapper une femme à Laval en plein jour

La police de Laval demande l'aide du public pour retrouver l'auteur d'une tentative d'enlèvement survenue le 1er mars dans le quartier Chomedey. Le suspect s'en est pris à une femme dans la vingtaine dans un abribus en plein jour.

La victime se trouvait dans l'abri situé devant le 4397 boulevard Saint-Martin Ouest vers 13h45 lorsque le suspect s'est présenté vers elle. Il lui a bloqué le passage pour ensuite la forcer à monter dans son véhicule à la pointe d'une arme blanche.

Heureusement, la victime est parvenue à lui échapper et à se réfugier dans un commerce avoisinant sans monter dans le véhicule. Elle n'a pas été blessée.

Toute personne ayant de l'information sur cet événement peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911.

Description du suspect:

- Homme de race blanche, âgé entre 25 et 45 ans

- Mesure 1,80 m (5' 11"), de stature mince

- Yeux verts clairs

- S'exprime en français

- Au moment de l'événement, il portait un jeans bleu clair non ajusté, un manteau noir et une tuque rose en laine