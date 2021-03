Recherches à Venise-en-Québec: la SQ demande l'aide du public

Les recherches se poursuivent ce samedi, à Venise-en-Québec, pour tenter de retrouver Pierre Dunnigan. L'homme de 62 ans est introuvable depuis mercredi après-midi, alors qu'il s'est rendu sur la baie Missisquoi pour faire du cerf-volant de traction sur neige, communément appelé kitesurfing.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont repris leur travail dans les eaux du lac Champlain et des agents à pied continuent de ratisser les berges.

La SQ a aussi érigé aussi trois points de contrôle à la sortie du village de Saint-Georges-de-Clarenceville, sur la route 227 à Venise-en-Québec et sur la route 202 aux limites de Venise-en-Québec et de Pike River.

L'objectif est de sensibiliser les citoyens à la disparition et les inciter à ouvrir l'oeil.

« M. Dunnigan avait un manteau jaune et une voile orange, donc de couleurs vives. (...) Il y a plusieurs personnes qui demeurent aux abords du plan d'eau et qui peuvent vérifier avec des longues-vues ou autres. On ne leur demande toujours pas de s'aventurer près du plan d'eau, mais de vérifier leur terrain personnel.»

- sergente Audrey-Ann Bilodeau, Sûreté du Québec