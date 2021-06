Recherches en cours sur la plage d'Oka pour retrouver un montréalais de 25 ans

Des recherches sont en cours sur la plage d'Oka pour retrouver un montréalais de 25 ans, dont les effets personnels ont été retrouvés vers 20h hier soir.

Le téléphone cellulaire du disparu s'est mis à sonner lorsqu'un responsable du parc national les récupérait.

«C’est le père de la personne qui cherche son fils et on lui fait alors part de la situation des objets personnels retrouvés. Le père se déplace sur les lieux et confirme la présence de l’auto du disparu dans le stationnement.»